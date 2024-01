In 20.000 a ricordare Beckenbauer

Si sono dati appuntamento in 20.000 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera per il saluto a Franz Beckenbauer. Nonostante il freddo c'erano personalità, amici e gente comune per un omaggio al Kaiser, deceduto una decina di giorni fa all'età di 78 anni. Il presidente federale Steinmeier ha definito Beckenbauer "il più popolare ambasciatore di Germania, l'ispiratore del Mondiale 2006 del quale presiedeva il comitato organizzatore". Tra gli amici più stretti di Beckenbauer, Uli Hoeneß ha ricordato il talento e l’umiltà del Kaiser, ma anche i sacrifici e aneddoti divertenti.