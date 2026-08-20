SERIE C In 6000 per accogliere, abbracciare e applaudire Ronaldinho: il sogno del Ravenna ora è realtà Oltre 6.000 tifosi in delirio a Marina di Ravenna per il ritorno del fuoriclasse brasiliano in Italia: Ronaldinho vestirà la maglia giallorossa, pronto a inseguire il gol numero 300 di una carriera leggendaria.

In 6000 per accogliere, abbracciare e applaudire Ronaldinho: il sogno del Ravenna ora è realtà.

Il sorriso più contagioso della storia del calcio arriva nella terra più ospitale d'Italia. La Romagna – e, in particolar modo, Ravenna – salutano il ritorno di Ronaldinho, abbracciato da oltre 6000 tifosi giallorossi letteralmente in delirio per la star brasiliana. Quella che sembrava fantascienza, è diventata incredibilmente realtà: Ronaldinho, a 46 anni, vestirà la maglia del Ravenna in Serie C. “Almeno per una partita” - aveva confessato il presidente Ignazio Cipriani. Dinho andrà a caccia di quello che potrebbe essere il gol numero 300 di una straordinaria carriera, con l'apice raggiunto nel 2005 con la conquista del Pallone d'Oro.

La giornata dell'ex funambolo di PSG, Barcellona e Milan è iniziata all'aeroporto di Forlì con l'atterraggio, le prime foto e i primi saluti. Poi la festa organizzata a Marina di Ravenna in occasione della presentazione della squadra che – dopo il terzo posto dello scorso anno – andrà a caccia della promozione in B. Magari proprio con l'aiuto di Ronaldinho che, oltre ad essere entrato in società con delle quote, potrebbe dare una mano proprio in campo. Nel caso lo farà con l'iconica maglia numero 10, resa celebre ai tempi del Barca. Nella città dei mosaici, Ravenna si è forgiata di un'altra bellezza: Dinho vestito di giallorosso, è tutto vero.



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