SERIE C In attesa della penalità, la Ternana rallenta: 0-0 col Campobasso Brutta partita al Liberati, con le Fere (deferiti per mancato pagamento dei contributi Irpef) che scendono a -3 dal Pescara capolista.

Veramente un lunedì nero per la Ternana: dopo il deferimento per il mancato pagamento dei contributi Irpef (che porterà da 1 a 3 punti di penalizzazione) arriva la brutta prestazione col Campobasso. Lo 0-0 conseguente è il 4° risultato utile in fila per i molisani e che chiude la striscia di 4 vittorie delle Fere, che in attesa della sentenza scendono a -3 dal Pescara capolista e vengono raggiunti al 2° posto dall'Entella.

Nel poco del primo tempo c'è solo il Campobasso, che però pecca di precisione: male sia la conclusione di Di Nardo, con Riccardo Forte tutto solo in mezzo, che quella di Mondonico, liberato in area su una punizione dello stesso Di Nardo rimbalzata sulla barriera. Sempre Di Nardo riesce finalmente a inquadrare, di testa, sul lancio morbido di Prezioso, Vannucchi si inarca e alza in angolo.

Ripresa e qui prende campo la Ternana: 90” e Tito sfonda a destra e crossa per Cianci, l'inzuccata esce debole e Celesia respinge. Quindi ci prova Curcio, destro di prima intenzione da lontano appena oltre la buca d'angolo. La frazione del Campobasso sta tutta in Di Nardo che riceve in area, si gira e chiama Vannucchi a una parata comoda, ma pure la Ternana non fa più di tanto per vincerla: il meglio del finale è un altro traversone di Tito per la testa di Cianci, che stavolta prende il tempo a Celesia senza però riuscire a tenerla bassa, col pallone ampiamente sul fondo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: