INNOVAZIONE TECNOLOGICA In campo a fianco a Giroud. Non è un sogno, ora si può Telecamere addosso ai giocatori durante l'amichevole Colonia Milan.

Nella calda estate del Milan, oltre ai colpi di mercato messi a punto da Maldini, arriva la tecnologia a creare un'inedita suggestione tra sogno e realtà. Telecamere addosso ai calciatori del Colonia durante l'amichevole Colonia Milan e in un attimo i tifosi sono scesi in campo a fianco ai loro beniamini, come in una partita a Fifa. Il Colonia e Deutsche Telekom hanno inaugurato una tecnologia per cui è stato possibile osservare la partita dal punto di vista dei giocatori tedeschi, il tutto in vista di essere poi condiviso sotto forma di reel o storie sui social. Un meccanismo di circolazione e fruizione di contenuti sempre più veloce e immediato che mette lo spettatore in campo da protagonista. Il 16 luglio 2022, una data da ricordare quindi per i tifosi del Milan, che a fianco dei loro beniamini, scesi in campo con lo scudetto cucito addosso, hanno vissuto l'emozione di servire l'assist a Giroud.

