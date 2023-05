EUROPA E CONFERENCE LEAGUE In campo Juventus, Roma e Fiorentina Dopo la Champions, serata di Europa e Conference League con le semifinali.

Al netto dei problemi fuori dal campo, la Juventus ospita a Torino il Siviglia. La squadra spagnola è la più accredita per conquistare l'Europa League, trofeo vinto ben sei volte, tre consecutivamente, l'ultima nel 2020. Sei finali giocate, sei successi per la squadra andalusa, che ha affrontato i bianconeri l'ultima volta nella fase a gironi della Champions 2016/2017. Gli spagnoli sono in un buono stato di forma con quattro vittorie nelle ultime cinque partite giocate.

Impegno casalingo anche per la Roma. Giallorossi che non vincono dal 20 aprile gara di ritorno di Europa League contro il Feyenoord, e in campo internazionale vanno alla ricerca di un successo contro il Bayer Leverkusen.

Semifinale anche per la Fiorentina, che in Conference League sogna di raggiungere una storica finale. La squadra di Vincenzo Italiano ospita al Franchi il Basilea. I viola sognano una finale che manca dal 1990. Gli svizzeri hanno eliminato il Nizza e in campionato sono reduci da un ko contro lo Zurigo.

Nel video le interviste con Massimiliano Allegri, José Mourinho, Vincenzo Italiano

