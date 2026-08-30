In casa vincono Spezia e Torres, colpo esterno del Grosseto

Dal Picco messaggi chiari e propedeutici alla prima vittoria in campionato per lo Spezia di Marco Turati. Cade il Campobasso di Mangia fin qui percorso netto tra coppa e campionato. Contropiede molisano, chiude male la difesa aquilotta, prima Micai fa muro su Bifulco, poi Isaac è macchinoso. Ripresa, Cardinale per Mazzocchi, Celesia recupero in angolo. La mano di Isaac in mischia viene rivista su richiesta e sanzionata. Mazzocchi decide dal dischetto l'1-0 tra Spezia e Campobasso. Di misura anche la Torres, che domina una Samb salvata a più riprese del portiere Krapikas. Il lituano si allunga all'alba del match su Di Stefano, poi la Samb resta in dieci per questa roba di Zini, gamba alta e tesa su Corsinelli. Dopo l'intervallo Krapikas fa un bambino con Zecca già a braccia alte. Poi il Vanni Sanna esplode quando Corsinelli segna e di lì a poco implode quando l'FVS lo annulla. Il gol buono arriva in contropiede, c'è Scotto che fa tutto il campo, Krapikas prende anche questa, c'è Carboni per il rimbalzo buono.

Rischio beffa prima del fischio finale con la Samb che riemerge e Stabile che si incarta da zero metri lasciando l'1-0 alla Torres di Alfonso Greco. Storica prima tra i professionisti al Giannattasio, l'Ostia Mare però non evita la sconfitta. Passa il Grosseto, Montini col contagiri, Gori va altissimo e fa 0-1. Si chiude il tempo col brivido, male Marku, Tosku ha coraggio nel provarci e non la mira per riuscirci. Quando si riparte Tonin punta la porta e non la trova di poco. Meritato arriva il pari con l'imbucata di Gerbaudo per Badje. C'è quasi aria di sorpasso con la sberla di Tosku che Marcu vede all'ultimo e allunga in angolo.

Poi la vince il Grosseto col colpo di pennello di Sabattini. Zero a zero con inizio senza sussulti e finale caldissimo tra Pineto e Livorno. Un tempo di nulla o quasi poi i padroni di casa scalano la marcia, doppio Martinez salva il Livorno su Guadagni e Vigliotti. Delle Monache la fa girare, sempre Pineto, sempre Delle Monache vivacissimo, bene Martinez a disinnescarlo. Ribollita con finale anticipato per Delle Monache, Djdj e anche il tecnico Lucarelli. Ma tra Pineto e Livorno non si schioda lo 0-0, Anche l'anticipo del venerdì tra Pianese e Vado finisce 0-0. Va meglio ai toscani che la giocano in 10 dal minuto 36, Pezzolato come un karateka su Ferro. Più che rosso, rosso sangue. E quindi nel secondo tempo Piancastagnaio si mette a protezione e il Vado prova a farla tonda, ma non va molto oltre il mero esercizio di possesso.











