COPPE EUROPEE In Champions c'è Bayern-Psg In Europa League la Roma pesca l'Ajax

Non è andata bene all'ultima italiana con il passaporto europeo in tasca. L'urna ha riservato l'Ajax in sorte ai giallorossi di Fonseca per una sfida affascinante e non troppo fortunata. Sono partite belle da giocare, ma ai quarti di Europa League poteva andare decisamente meglio. L'8 aprile andata in Olanda, ritorno il 15 all'Olimpico.

Gli altri abbinamenti sono quelli tra la rivelazione Granada (spagnoli giustizieri del Napoli) e il Manchester United che ha a lungo sofferto prima di eliminare il Milan. La vincente di questo confronto tocca a chi resterà tra Roma e Ajax. Sorride sulla carta l'Arsenal, per i gunners c'è lo Slavia di Praga.

Dinamo Zagabria e Villareal chiudono il quadro. La finale il 26 maggio a Danzica, chi vince si qualifica automaticamente per la Champions League.

La Champions, abituata ad esagerare, non delude. Con l'Italia sul divano, fuori dal giro che conta ci sarà modo di divertirsi: intanto con Bayern Monaco-PSG che è stata la finale della scorsa edizione e poi anche con Real Madrid-Liverpool che la Coppa più prestigiosa e ambita se la sono giocata nel 2018. E non c'è da annoiarsi nemmeno con City-Dortmund e Porto-Chelsea. Gare d'andata il 6 e 7 aprile, ritorno 13 e 14. Le vincenti di Bayern-Psg e Borussia City si scontrano in semifinale: finalissima il 29 maggio allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul.

