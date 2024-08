SERIE C In Coppa di C avanzano Arezzo e Perugia

Arezzo avanti in rimonta, l'Ascoli va fuori dalla Coppa. Erano stati proprio i marchigiani all'alba del match a trovare il gol del vantaggio con Simone Corazza. Il Jocker, appena arrivato dal Cesena, bagna il debutto con la specialità della casa. Occasione quasi fotocopia per il possibile raddoppio, Campagna sfonda e D'Uffizzi la mette sul palo. All'improvviso ecco l'Arezzo. La punizione di Pattarello innesca un flipperone concluso con la bordata di Chiosa a ristabilire la parità. Adesso l'inerzia del match cambia, si cercano e si trovano Pattarello e Guccione, tutto bellissimo tranne la conclusione finale. Ad un quarto d'ora dai supplementare, l'invenzione di Guccione manda Pattarello nello spazio. L'attaccante di Troise mangia mezzo campo e mette in buca d'angolo la palla del 2-1 e della qualificazione. L'ipotetico 2-2 di Caccavo viene neutralizzato dall'arbitro che vede un tocco di mano dell'ascolano. Con 2 gol nella prima mezz'ora il Perugia archivia la pratica Pineto e accede al turno successivo. Seghetti serve Montevago all'altezza del dischetto per lo 0-1. E il raddoppio arriva subito su una brutta uscita della difesa di casa, il Perugia recupera alto e Seghetti mette il sigillo. Il Pineto non costituisce mai reale minaccia per Gemello: ancor meno quando Marafini prende il secondo giallo e lascia in 10 i suoi. Un gol di Trombetta dopo pochi minuti decide la partita tra la Giana e l'Entella. Passano i lombardi del girone A, Chiavari rivedibilissima pensando al campionato. In tutto il primo tempo c'è solo questa mattonata di Di Mario. Unica vera occasione ospite tocca a Santini che da posizione difficile fa solo esterno rete. La Coppa dell'Entella è già finita.

