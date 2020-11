In D torna la Romagna: derby Sammaurese-Marignanese, Rimini e Forlì contro le big

In attesa di tornare a pieno regime la Serie D prosegue con lo smaltimento recuperi. Così, dopo più di un mese di stop, rivede il campo pure la Romagna dilettante, impegnata in un derby e in due sfide con le big della classifica. Il Rimini apre il Neri all'Aglianese, seconda a -1 da Prato e Fiorenzuola – e a +1 dai biancorossi – ma virtualmente capolista viste le tre vittorie su tre, due delle quali arrivate proprio con le romagnole. Il lungo stato di fermo ovviamente rende inutile qualsiasi riferimento a continuità di risultati e stati di forma, si riparte da zero e, visto il ruolino dei toscani, male non fa. Di suo, il Rimini va per dare seguito al successo di Sasso Marconi, col quale aveva chiuso una striscia da due punti in tre turni.





Ma il ritorno del Girone D è anche l'occasione per rivedere in campo anche i sammarinesi. Lorenzo Capicchioni nel Rimini e poi Mirko Palazzi, impegnato nel derby da salvezza tra la sua Marignanese e la Sammaurese. Derby saltato per i casi di covid tra i compagni del nazionale biancazzurro, per squadre che condividono il bordo basso dei playout a quota 3. Alla quale sono arrivate entrambe nelle ultime partite giocate, ma in maniera diversa. La Marignanese con tre pari in fila, la Sammaurese col roboante 5-1 in un altro derby.





Quello in casa di un Forlì che sta a sole due lunghezze dagli spareggi salvezza e tuttora in periodo negativo, che nelle ultime due giocate ha incassato 8 reti. Non proprio il miglior biglietto da visita per presentarsi dal Fiorenzuola. Ko alla prima col Prato – con cui al momento condivide il vertice – e poi quasi perfetto con 10 punti in 4 giornate, con la sola Marignanese a imporgli lo 0-0. Due squadre simili e opposte: entrambe hanno la media di un gol segnato a partita, in difesa invece gli emiliani sono quasi imperforabili – 2 reti concesse – e i ragazzi di Angelini ne hanno incassate due e mezzo, ma di media sulle cinque gare disputate.