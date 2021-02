SERIE C In pieno recupero la Feralpi Salò batte il Matelica (2-1)

Bellissima e senza tatticismi, la vince la Feralpi in pieno recupero in un pomeriggio che elegge i rispettivi portieri migliori in campo. Comincia Cardinali, primo miracolo del numero 1 marchigiano su Guerra. Dall'altra parte De Lucia scalda i guanti su Calcagni che si fa vivo da fuori. Si va ai mille all'ora, Ceccarelli sfonda e la mette, sulla linea de Santis rimedia alla disperata. Un colpo e un colpo, Fosbury di De Lucia sulla rimbalzante del solito Calcagni. Ancora De Lucia in volo, bellissima parata sul colpo di testa di Moretti. Può succedere sempre di tutto e infatti succede. Dal destro di Morosini decolla un patriot che muore all'incrocio e porta in orbita Salò. Ma prima dell'intervallo i gardesani si aggrappano ancora a De Lucia per fermare Moretti armato e bene da Volpicelli.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Ripresa e occasionissima per il pari delle Marche. Balestreri tocca, bicicletta di prova per Leonetti e palla fuori di niente. Tutto regolare. E dopo la prova arriva la recita, sempre Leonetti, sempre bicicletta e stavolta si, 1-1. Palla al centro e la Feralpi ripassa avanti con la volee di Guerra, ma è tutto fermo per un fuorigioco segnalato dall'assistente. Matelica si mette in protezione, ma le energie scarseggiano. Ancora Guerra sceglie il piattone e trova il reattivissimo Cardinali. E' ancora il portiere a rinviare la sentenza, Scarsella di testa respinto con perdite. Momentaneamente. Perché in pieno recupero Tulli fa e disfa, l'ennesima pezza di Cardinali è mortificata dall'inserimento di Scarsella che firma un 2-1 da delirio collettivo. Feralpi al secondo successo consecutivo, marchigiani in flessione con 3 sconfitte nelle ultime 4 gare.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: