SERIE C In serie C comincia il girone di ritorno

Archiviato il girone di andata, la C è già pronta a confutare tesi e rinnovare interrogativi. A cominciare dai due anticipi di sabato: il fanalino di coda Arezzo con debutto di Stellone in panchina misura le ambizioni di una Feralpi che al momento non ha la continuità delle grandi. Per non parlare dell'Imolese, finalmente sbloccata e attesa all'esame Padova che più che prova del 9 è quasi missione impossibile. La domenica all'ora di pranzo tocca al Modena. Ex capolista, scivolata sulla bucci di banana Virtus gioca ancora al Braglia dove attende un Gubbio, inferiore si, ma che non parte battuto. Il Sud Tirol che guarda tutti dall'alto al Druso con avversario un Ravenna che la classifica vede in grande affanno e che deve superare le fragilità che ne hanno rallentato la marcia. Non sembra sulla carta la partita giusta, per il tecnico Colucci potrebbe anche essere l'ultima. Il Carpi, salutato Pochesci, si è affidato a Luciano Foschi. Domenica tutt'altro che scontata per il Cesena. Al Manuzzi arriva una Virtus Verona che ha appena fatto lo scherzo al Modena e che in tutto il girone di andata ha perso appena 3 partite. I bianconeri, che hanno aggiunto il cavallo di ritorno Borello alla batteria degli esterni, testano le proprie ambizioni.

Nel servizio l'intervista a Giuseppe Borello, attaccante Cesena

