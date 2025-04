SERIE C In serie C è l'ora dei verdetti

Con l'Entella in B da un paio di settimane e i discorsi play off e play out chiusi, l'ultima di serie C è un misto di amichevoli e gare buone solo per la miglior posizione. La situazione più stimolante è sicuramente in coda. Col Legnago tecnicamente ancora vivo, ma praticamente in serie D. La squadra di Bagatti dovrebbe vincere ad Ascoli, impresa non impossibile contro una squadra salva, ma contemporaneamente dovrebbe sperare nella sconfitta del Sestri che a Carpi incontra una squadra fuori da ogni gioco, e nella sconfitta della Lucchese che al Porta Elisa riceve la Torres, terza. Insomma. il Legnago è appeso a mezzo filo e la sentenza di ritorno tra i dilettanti è dietro l'angolo. Per il resto Lucchese-Sestri e Milan Futuro- Spal sono i playout designati. E gli estensi possono al massimo ambire al sorpasso sui rossoneri, cosa non facile perché se la Spal gioca col Gubbio, il Milan trova la Vis in piena preparazione playoff. Davanti quella attesa come una vera e propria finale di campionato, Entella-Ternana, diventerà la passerella per i liguri e il match dei rimpianti per i neroverdi che comunque affronteranno gli spareggi da seconda. Non è poco. Il Rimini chiude al Neri col Pineto in una partita-laboratorio da proiettare ai playoff e la Torres dello scatenato Nanni, sicura terza, a Lucca a lucidar le armi. Una domenica di rifiato, per tutti o quasi, prima di una post season da dentro o fuori.

