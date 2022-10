SERIE C In Serie C si gioca il settimo turno, occhi puntati su Gubbio–Rimini e Siena–Cesena posticipo di lunedì Lunedi a Cpiace ospite il difensore del Rimini Vasco Regini

Settima giornata di Serie C con un tandem al comando: Gubbio e Siena impegnate rispettivamente con Rimini e Cesena. Al Barbetti di Gubbio domani ore 17.30 la sfida che farà capire le reali potenzialità di Gubbio e Rimini. La squadra di Gaburro sta attraversando un ottimo momento condito dalla vittoria in Coppa Italia contro l'Ancona. Partita davvero interessante con la squadra di Braglia che può allungare e quella di Gaburro che ha la possibilità di avvicinare la vetta della classifica. Lunedi sera a Cpiace si parlerà ampiamente di questa partita con ospite il difensore del Rimini Vasco Regini. Lunedì importantissimo anche per il Cesena che va a misurare la temperatura all'altra capolista Siena. Partita che potrebbe dare, in un senso o nell'altro, un grande scossone al campionato. La porta dei toscani è imbattuta da 484 minuti, test che dirà se i romagnoli sono realmente riusciti ad uscire dall'impasse di inizio campionato. Le altre partite della settima. Domani alle 14.30 Fermana – Virtus Entella, Montevarchi – Carrarese, Olbia – Fiorenzuola e Vis Pesaro – San Donato Tavarnelle. Alle 17.30 Alessandria – Pontedera, Imolese – Recanatese, Lucchese – Torres e Reggiana – Ancona.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: