In trasferta è sempre un bel Rimini: a Terni finisce 1-1

Solido, organizzato, imbattibile in trasferta. Lontano da Neri è tutto un altro Rimini e sa imporre il pari in rimonta anche alla super ambiziosa Ternana. Bella combinazione in verticale, Colombi salva l'incrociata di piede. La partita si accende e nel giro di un minuto c'è una grossa occasione per parte. Dobrev appoggia per Garetto la cui girata va a un passo dal vantaggio. Dall'altra parte i padroni di casa combinano nello stretto. Cicerelli va da Cianci e il bagher di Colombi tiene a galla il Rimini. Prova a spingere la Ternana. Cianci si muove col fisico e spara alto, ma è tutto fermo per una sbracciata di troppo.

Ripresa, prosegue il match bloccato tra due squadre che si rispettano. Cianci alto di testa. Poi gli umbri la sbloccano. Lancio in profondità leggibile che manda però in crisi Cinquegrano sul cui liscio parte Cicerelli. Colombi in uscita disperata può solo toccare. E' il famoso episodio avverso che serve a misurare la maturità del Rimini. I biancorossi non fanno una piega e prima cercano il pari con Ubaldi, poi lo trovano: in mischia uncino e girata all'angolo basso di Garetto. Prima che il pari vada agli atti c'è un ultimo tentativo rossoverde sull'asse Donnarumma, Curcio. Colombi vigila su un punto di sostanza.