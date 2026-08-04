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In tremila per l'ultimo addio a Franco Baresi

Tra loro Filippo Galli, Evani, Costacurta, Albertini, Seedorf, Donadoni e Capello. Particolarmente emozionante l’arrivo insieme di Van Basten, Maldini, Tassotti e Virdis. Anche Roberto Baggio ha preso parte all’ultimo saluto al simbolo del Milan.

di Elia Gorini
4 ago 2026

Circa tremila persone si sono radunate fin dal mattino per salutare il loro Capitano. Bandiere, sciarpe e maglie con il numero 6 hanno riempito la zona della basilica Sant'Ambrogio. Uno striscione ha ricordato Franco Baresi come una leggenda immortale del calcio. Tifosi di ogni età e ultras della Curva Sud hanno partecipato alla commemorazione. La folla ha intonato cori per celebrare il legame eterno tra Baresi e il Milan. Il feretro è arrivato alle 10.45, accolto dalla commozione dei presenti. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi ex calciatori e dirigenti rossoneri. Tra loro Filippo Galli, Evani, Costacurta, Albertini, Seedorf, Donadoni e Capello. Particolarmente emozionante è stato l’arrivo insieme di Van Basten, Maldini, Tassotti e Virdis. Anche Roberto Baggio ha preso parte all’ultimo saluto al simbolo del Milan.




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