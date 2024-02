Inaugura la 24ª con Vis Pesaro – Gubbio

Con il mercato chiuso comincia ufficialmente la seconda parte di campionato. Questa sera ore 20.45 si comincia con Vis Pesaro – Gubbio due squadre in salute. La Vis è in serie positiva da 9 giornate il Gubbio da sei dove ha ottenuto ben cinque vittorie ed un pareggio.

Il programma prevede domani ore 16.15 Juventus Next Gen – Ancona, e a seguire 18.30 un interessantissimo Perugia – Rimini. Gli umbri con Alessandro Formisano hanno cambiato decisamente passo. Persa la prima contro il Cesena, sono arrivate quattro vittorie consecutive. Chiaro che per il Perugia un traguardo ancora possibile potrebbe essere il secondo posto qualora la Torres si piantasse definitivamente. Il test di domani con il Rimini ci darà molto delle ambizioni di entrambe nella seconda parte di stagione. Alle 20.45 il testa coda Cesena – Fermana. Tutto lascia pensare che i romagnoli potrebbero fare risultato pieno senza grosse difficoltà. Anche i numeri dicono che non sarà così. il tecnico della Fermana Stefano Protti ha ottenuto 4 punti lo scorso anno con il Cesena e quest'anno partita di andata Fermana – Cesena 0-4, in panchina per i giallo/blu c'era ancora Bruniera, Protti tornò qualche settimana dopo. Palese che i 39 punti di differenza potrebbero farsi sentire, ma Toscano sa bene che la B passa soprattutto da queste partite qui. Sempre sabato 20.45 il derby abruzzese Pescara – Pineto.

Domenica ore 14 Torres – Sestri Levante; ore 16.15 Carrarese – Olbia; alle 18.30 tre match; Arezzo – Virtus Entella; Lucchese – Spal e Recanatese - Pontedera.