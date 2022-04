SERIE B Incredibile al Menti, petardo in campo, il Vicenza vince al 103' con il Lecce Salentini superati 2-1 dopo l'interruzione che ha portato il portiere giallorosso a uscire in barella. La squadra di Francesco Baldini spera ancora nei play out.

Incredibile al Menti, petardo in campo, il Vicenza vince al 103' con il Lecce.

Incredibile epilogo tra Vicenza - Lecce. La partita valida per la penultima giornata del campionato di serie B, poteva portare alla promozione in anticipo della formazione salentina e alla retrocessione diretta del Vicenza. I giallorossi conduceva al 69' per 1-0 grazie al gol di Strefezza. Dal settore ospiti vola un petardo, il portiere biancorosso Contini rimane a terra stordito dalla scoppio. Contini è costretto a uscire in barella. Il direttore di gara Maurizio Mariani di Roma concede un maxi recupero. Il Vicenza pareggia al 94' con Diaw su rigore e al 103' minuto Ranocchia firma il gol del sorpasso. Vince il Vicenza 2-1. Lecce, che in attesa della decisione del giudice sportivo, è costretto a rimandare la festa promozione all'ultima giornata. Una vittoria che invece permette al Vicenza di Francesco Baldini di sperare ancora, la squadra del tecnico italo-sammarinese è terzultimo in classifica e nell'ultima giornata sfiderà in trasferta l'Alessandria, quintultima, posizione che vale i play out. In caso di successo della squadra di Baldini, i biancorossi giocherebbero i play out per non retrocedere.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: