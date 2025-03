Incubo Spal, l'Arezzo vince 2-0

Un solo punto nelle ultime 5: il cammino della SPAL di Francesco Baldini è una lenta agonia verso i play-out, con lo spauracchio della retrocessione diretta. Al “Mazza” passa anche l'Arezzo che, al contrario, continua a volare: terzo successo consecutivo per i ragazzi di Cristian Bucchi, ancora senza prendere gol. Che non sia serata per Ferrara lo si nota già dai primissimi minuti: Galeotti è costretto a intervenire prima sul destro da fuori di Tavernelli, poi sul tiro-cross deviato di Capello. Il vantaggio del Cavallino è la naturale conseguenza: corner di Tavernelli, Gilli si libera della marcatura e in tuffo supera un'incolpevole Galeotti. 1-0 e la SPAL non reagisce, passano 8 minuti e l'Arezzo raddoppia. Autentica perla di Pattarello da calcio di punizione, che si incastona sotto l'incrocio dei pali per il definitivo 2-0.

La Curva Ovest fischia, Ferrara tenta una reazione nella ripresa ma non va oltre il tentativo di D'Orazio – in bocca a Trombini – e la potenziale occasione di Antenucci che, lanciato a rete, sbaglia lo stop. Il portiere aretino gli esce sui piedi. Di là l'Arezzo gestisce il +2 e sfiora anche il tris con Tavernelli che prima vince un rimpallo, poi salta l'avversario ma viene stoppato con i piedi da Galeotti. E' l'epilogo di una grande notte per i toscani, l'ennesimo crollo di una SPAL senza mordente.