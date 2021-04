Infantino ai ribelli: "Chi segue il progetto pagherà le conseguenze"

Gianni Infantino

"Voglio essere estremamente chiaro. La Superlega è una fuga dalle istituzioni, chi vuole aderire pagherà le conseguenze". La bomba esplode a metà mattina. È l'attacco ai secessionisti che la Fifa sferra attraverso le parole durissime del Presidente Gianni Infantino. Nessuna apertura ad una mediazione. Richiama i valori, la storia, i sogni, la passione dei tifosi "traditi -dice infantino- dalla bulimia dei potenti. Non c'è punto di sintesi tra il nostro mondo e questo progetto. O sei dentro o sei fuori".









Chiusura dunque, che è quello che i 12 si aspettavano anche se il capofila dei golpisti Florentino Perez aveva lasciato intendere che l'annuncio della nascita di questa nuova competizione non fosse ultimativo: "Non cerchiamo strappi, siamo felici di poter dialogare partendo però dal presupposto che l'attuale Champions non è più attrattiva né per i top club tutti in perdita, né per i tifosi a suoi dire poco interessati a seguire una competizione con troppe squadre modeste. E allora tocca alla Uefa provare a ricucire. "Tutti fanno errori -è il pensiero presidenziale di oggi- ma ora è tempo di cambiare idea". È un appello quello col quale Ceferin apre il Congresso Straordinario di Montreaux. "Abbiate rispetto dei sacrifici che fanno i tifosi". Tifosi che anche in Italia non l'hanno presa bene.