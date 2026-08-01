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Infantino fa marcia indietro: la Uefa vince il braccio di ferro

Ritirata la proposta sulla FIFA Forward Enterprise dopo il no compatto delle 55 federazioni europee. Evitato lo scontro, ma il segnale politico è forte. La FIFA fa un passo indietro.

1 ago 2026
Infantino fa marcia indietro: la Uefa vince il braccio di ferro

Gianni Infantino ha ritirato la proposta sulla FIFA Forward Enterprise, il progetto che avrebbe aperto ai capitali privati nella gestione commerciale del Mondiale. Una decisione maturata dopo la netta opposizione della UEFA e delle sue 55 federazioni, compatte nel respingere un piano ritenuto incompatibile con l'autonomia del calcio internazionale. Il presidente della FIFA ha spiegato che il progetto non garantiva più l'unità necessaria per andare avanti. Di fatto, il muro alzato dall'Europa ha convinto Zurigo a evitare uno scontro istituzionale destinato ad allargarsi. A sorridere è Aleksander Čeferin, che incassa una vittoria politica di grande peso. Per Infantino, invece, arriva una delle più significative battute d'arresto del suo mandato. Il confronto sul futuro economico del calcio mondiale è soltanto rinviato, ma da oggi una certezza c'è: senza il consenso delle federazioni, nessuna riforma potrà decollare.




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