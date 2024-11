FIFA CLUB WORLD CUP 2025 Infantino presenta il logo della Fifa Club World Cup 2025 Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha dichiarato: “Che momento speciale. Oggi abbiamo lanciato il logo della nuova FIFA Club World Cup: l'inizio di una nuova era nel calcio per club.

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha dichiarato: “Che momento speciale. Oggi abbiamo lanciato il logo della nuova FIFA Club World Cup: l'inizio di una nuova era nel calcio per club. “Trentadue tra i migliori club provenienti da tutti gli angoli del mondo si sfideranno negli Stati Uniti a giugno e luglio 2025.

"Il trofeo della FIFA Club World Cup sarà innovativo, inclusivo, grandioso e, naturalmente, globale, come questa competizione. Sarà un torneo diverso. L'obiettivo è renderlo un simbolo di una nuova era del calcio mondiale. La FIFA World Cup garantirà un futuro brillante per il calcio mondiale, ispirandosi anche al passato Le iconiche immagini del logo riportano ricordi come l'anno di fondazione della Fifa, la data, i nomi delle 211 associazioni membri del calcio mondiale, e inoltre anche la posizione del Sistema Solare nel giorno dell'apertura della FIFA World Cup fissata per giugno 2025.

Domenica 13 giugno per la prima volta questo trofeo sarà alzato al cielo e il mondo si congratulerà con il primo giocatore della FIFA World Cup. Intanto il prossimo appuntamento è fissato per domenica 5 dicembre quando toglieremo i veli a questa competizione. Sarà un momento molto speciale per la FIFA World Cup 25, in mondo visione conosceremo i gruppi, e lo sviluppo dell'intera competizione. Sono certo che la Fifa Club World Cup diventerà ben presto la competizione più prestigiosa, e le società che vi partecipano devono essere orgogliose".

