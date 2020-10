Infrasettimanale per la C: in casa le romagnole, tante le sfide di cartello

La sesta del Girone B si apre alle 15 col match di cartello: c'è Sudtirol contro Carpi, prima contro seconda separate da un punto. Appaiate con gli emiliani, altre tre pretendenti al sorpasso in vetta: l'Imolese di Cevoli e la Sambenedettese, a loro volta impegnate nello scontro diretto in casa dei romagnoli, e il Matelica, che va dal Mantova. Altro assembramento di inseguitrici una lunghezza più sotto: qui spicca Modena-FeralpiSalò, ex capolista fresche di detronizzazione. Poi ci sono la sorpresa Legnago, che riceve il Perugia, e la Triestina, che va dalla Vis Pesaro con l'incognita covid dopo le positività accertate di Tartaglia e Sarno. Impegni casalinghi per le altre due romagnole: il Cesena si è rilanciato col successo di Gubbio e punta a sfatare il tabù-Manuzzi contro il non impossibile Fano. L'inghippo sta nel ko di Caturano, stirato e fuori per almeno un mese. Il Ravenna invece deve uscire dalla crisi contro una Virtus Verona in salute, che ne ha vinta solo una ma in compenso ne ha perse 0. Fermana-Gubbio è incrocio da bassifondi, mentre Camplone debutta sulla panchina dell'Arezzo ricevendo il Padova.