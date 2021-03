SERIE C Infrasettimanale Serie C: oggi Perugia-Samb, domani il resto Gli umbri sono in corsa per la vetta con Padova, ospite della Virtus Verona, e Sudtrol, che riceve il Fano. Cesena a Fermo.

Ammortizzata senza troppe ammaccature la tempesta covid, il Cesena è pronto a riprendersi le zone nobili della classifica. Contro una Fermana messa al sicuro dalla gestione Cornacchini e fresca di innesto del terzino Fabris, svincolatosi dal Sudtirol a settembre. I bianconeri cercano il quarto risultato utile, dopo i due successi e il pari imposto al Padova. Il secondo consecutivo per la capolista, che virtualmente ha già ceduto il primato al Perugia ma che, in attesa dei recuperi, sta ancora in vetta, da difendere sul campo della Virtus Verona, ko una volta in due mesi.

Oltre agli umbri, a tiro di aggancio ai biancoscudati c'è il Sudtirol, che dilagando con la Samb è tornato a vincere dopo tre turni di magra: lo attende il Fano, altra squadra in salute e in cerca di uscita dalla zona rossa. In classifica i marchigiani sono appaiati all'Imolese, chiamata a dimenticare la scoppola presa dal Mantova con un impegno forse ancor più complicato: i rossoblu sono dal Modena, reduce dal ridimensionamento di Perugia ma comunque sempre a tiro di primato, distante 5 punti.

Le stesse lunghezze che separano salvezza diretta e Ravenna, squadra che muove sempre la classifica ma mai con balzi decisi: nelle ultime 7 è arrivato un solo ko, per contro però la vittoria più recente è il derby con l'Imolese del 19 dicembre, addirittura 12 turni or sono. Per sbloccarsi, i giallorossi ricevono il Matelica, a sua volta appena uscito da una lunga astinenza col successo che ha spezzato la striscia della Virtus.

Tutte in casa anche le altre occupanti di playout e ultimo posto: il Legnago, in caduta libera con 6 ko filati, è opposto a un Carpi a sua volta in crisi. Così come la Vis Pesaro, in cerca di ritorno al successo, che ospita una FeralpiSalò altalenante ma pericolosa. Poi l'Arezzo fanalino di coda, che sembra aver trovato la quadra con 6 punti in 5 gare: da lui va il Mantova, ripresosi dai suoi guai grandinando gol sul campo dell'Imolese. Completa il programma Triestina-Gubbio: dopo due X l'Alabarda è di nuovo scivolata giù dal carro delle prime, i rossoblu invece sono brillantemente in fuga dalla zona pericolosa.

