SERIE D GIRONE F 2025-2026
Ingenito:" Abbiamo incontrato l'Aquila, Ostiamare e Ancona, adesso comincia il nostro campionato"
Il tecnico del San Marino Calcio Corrado Ingenito non fa drammi e guarda al futuro con fiducia
Corrado Ingenito: "Abbiamo giocato una buona partita. Chiaro che il gol subito in apertura ci ha condizionato, ma ho comunque visto buone cose. Alle spalle le corazzate l'Aquila, Ostiamare e Ancona, adesso dobbiamo reagire e da domenica comincia il nostro campionato".
[Banner_Google_ADS]