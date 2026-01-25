SERIE D GIRONE F 2025-2026 Ingenito:" Abbiamo incontrato l'Aquila, Ostiamare e Ancona, adesso comincia il nostro campionato" Il tecnico del San Marino Calcio Corrado Ingenito non fa drammi e guarda al futuro con fiducia

Corrado Ingenito: "Abbiamo giocato una buona partita. Chiaro che il gol subito in apertura ci ha condizionato, ma ho comunque visto buone cose. Alle spalle le corazzate l'Aquila, Ostiamare e Ancona, adesso dobbiamo reagire e da domenica comincia il nostro campionato".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: