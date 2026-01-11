SERIE D GIRONE F 2025-2026 Ingenito: "Grande primo tempo ma non è bastato". Fucili: "Non penso sia ancora corsa a quattro. L'Atletico Ascoli mi ha fatto una grande impressione" Debutto in casa per Corrado Ingenito da allenatore del San Marino. Michele Fucili già da tempo ha preso il posto di Pochesci sulla panchina dell'Aquila

Corrado Ingenito, allenatore San Marino: ”Il rammarico è quello che nel primo tempo abbiamo avuto troppe occasioni. Troppe occasioni, bisogna essere molto più cinici davanti perché le abbiamo avute belle nitide nel primo tempo e se fossimo andati anche sul doppio vantaggio non avremmo rubato nulla. Prendere il gol alla fine del primo tempo ci ha tagliato le gambe perché quello ci ha buttato giù di morale. Dopo è venuta fuori l'Aquila, ma i ragazzi sono stati bravi, bravissimi anzi, però non possiamo fare le barricate perché così alla fine il gol lo prendi lo stesso, dobbiamo avere la mentalità di essere propositivi con equilibrio ma propositivi durante il gioco per quello che possiamo fare perché la qualità non manca e va fatto per tutta la partita. Non possiamo limitarci ad un tempo”

Michele Fucili, allenatore L'Aquila: ”Se sarà una corsa a quattro squadre non lo so, perché comunque dietro ci sono anche squadre che abbiamo tastato domenica scorsa come ad esempio l'Atletico Ascoli che è un'ottima squadra e abbiamo avuto grosse difficoltà quindi ripeto mancano 15 partite, e quindi da qui alla fine noi dobbiamo pensare a lavorare bene in settimana, in questi due mesi sono usciti diversi giocatori, ne sono arrivati altri e il compito mio è quello di cercare di metterli tutti nelle condizioni di poter dare il loro massimo. L'Aquila società ha dimostrato di tenerci tanto a questa squadra facendo anche degli investimenti credo che noi dobbiamo solo pensare a dare la risposta sul campo".

