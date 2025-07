EUROPEO FEMMINILE 2025 Inghilterra campione d'Europa di calcio L'Inghilterra batte la Spagna ai calci di rigore e conquista l'Europeo di calcio femminile

Inghilterra campione d'Europa di calcio.

Decisivi i calci di rigore dopo che i 90 regolamentari si erano conclusi sul risultato di 1-1 grazie a due colpi di testa. Di Mariona per la Spagna il vantaggio al 25esimo minuto del primo tempo. Di Russo per l'Inghilterra il pareggio al 12esimo della ripresa. Dopo il pari l'incontro è molto equilibrato, a tratti nervoso, e sfocia inevitabilmente nelle serie dal dischetto.

Per il CT delle inglesi Sarina Wiegman si tratta del terzo europeo consecutivo vinto : il primo con la Nazionale del suo paese d'origine l'Olanda e gli altri due con le leonesse che anche in questa sfida finale hanno ottenuto il massimo limitando il miglior giro palla delle furie rosse. E' un Inghilterra chirurgica e cinica, capace di vincere sui dettagli le sfide più importanti. Con la Svezia nei quarti ai calci di rigore, con l'Italia in semifinale sempre ai supplementari e con un calcio di rigore discutibile e sempre ai calci di rigore il trionfo in finale con la Spagna.

Dopo il successo ad Euro 2022 arriva la conferma che nel calcio femminile a livello Europeo domina l'Inghilterra. L'albo d'oro di questo torneo dice che le inglesi pareggiano il conto con la Norvegia vincente nel 1987 e nel 1993. Un Europeo a testa per la Svezia nell'84 e per l'Olanda nel 2017. La Germania è lontanissima con ben 8 titoli in bacheca: 89-91-95-97-2001-2005-2009-2013.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: