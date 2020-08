Inter ai quarti di Europa League, Conte: "Il Getafe è partito meglio, poi abbiamo preso in mano la partita"

Credits Courtesy of "@UEFA2020"

Pur con qualche sofferenza, l'Inter è ai quarti di Europa League: 2-0 al Getafe, che parte forte, incassa il gol di Lukaku e con Molina sbaglia il rigore che sarebbe valso il pari, soccombendo al raddoppio dell'appena entrato Eriksen. "Il Getafe è partito meglio rispetto a noi - ammette Antonio Conte - siamo stati bravi a incassare e prendere in mano la partita, anche perché loro erano partiti in maniera forsennata e sono calati di ritmo". Ora i nerazzurri se la vedranno con una tra Bayer Leverkusen e Rangers, in campo alle 18:55: i favori sono tutti per i tedeschi che all'andata, in Scozia, si imposero 3-1.

Sempre alle 18:55 c'è Siviglia-Roma, che si gioca in gara secca a Duisburg in gara secca: chi vince incrocia una tra Wolverhampton e Olympiacos (1-1 all'andata, ad Atene).