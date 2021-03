SERIE A Inter allunga in classifica vincendo a Parma

Inter allunga in classifica vincendo a Parma.

L'Inter vince a Parma per 2-1 ed ora è in fuga. I nerazzurri non sbagliano, Conte neppure: il tecnico sceglie Sanchez e il cileno lo premia con la doppietta che lancia i nerazzurri in fuga per lo scudetto, a più sei sul Milan e a più dieci sulla Juventus. Hermani accorcia le distanze per il Parma.

