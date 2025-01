SUPERCOPPA ITALIANA Inter-Atalanta vale la finale di Supercoppa Questa sera la prima delle due semifinali di Supercoppa Italiana: si gioca a Riad alle ore 20.

Squadroni nerazzurri a confronto. Inter-Atalanta vale la finale di Supercoppa Italiana: da una parte i vincitori della Serie A vanno a caccia della quarta affermazione in fila, dall'altra i finalisti dell'ultima Coppa Italia sono all'esordio assoluto nella manifestazione. A Riad – ore 20 – si gioca la prima semifinale. Il 4-0 dello scorso 30 agosto è un ricordo, la Dea ora è un'altra squadra. Un reparto in sofferenza a testa: la difesa in casa Inter - priva di Acerbi e Pavard - l'attacco bergamasco, senza Retegui e il lungodegente Scamacca.

Simone Inzaghi si affiderà ai titolarissimi: Bisseck-De Vrij-Bastoni davanti a Sommer, Lautaro-Thuram davanti. In mezzo spazio a Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan con Dimarco e Dumfries come quinti. L'unico dubbio di Gasperini riguarda la difesa, con uno tra Kossounou e Djimsiti a far compagnia a Hien e Kolasinac. Per il resto sarà 3-4-1-2: Pasalic trequartista, alle spalle di Lookman e De Keteleare. In caso di parità nei 90' si andrà direttamente ai rigori: chi vince aspetta una tra Juventus e Milan nella finalissima del 6 gennaio.

