Inter-Bayern Monaco 2-2: nerazzurri in semifinale col Barcellona

L'Inter pareggia 2-2 con il Bayern Monaco nel quarto di ritorno di Champions League e grazie alla vittoria dell'andata vola in semifinale, dove tra due settimane affronterà il Barcellona. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato i nerazzurri vanno sotto al 52' puniti dal destro di Kane, ma hanno una reazione straordinaria e la ribaltano immediatamente con due reti sugli sviluppi di corner: prima Lautaro (58'), poi Pavard (61'). Il pareggio di Dier (76') cambia il risultato ma non la sostanza: ora c'è solo l'ostacolo blaugrana sulla strada per Monaco, sede della finalissima.