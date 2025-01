Inter-Bologna 2-2: Italiano frena la corsa di Inzaghi

Finisce 2-2 Inter-Bologna, ultimo recupero della 19esima giornata di Serie A. Gli emiliani la sbloccano dopo 15' con una zampata di Castro, ma i padroni di casa la ribaltano già nel primo tempo grazie alle reti di Dumfries e Lautaro, che ritrova il gol a San Siro dopo oltre due mesi. I nerazzurri vanno più volte vicini al tris, ma il gol di Holm li gela al 64' e il risultato non cambia più. Italiano resta ai margini dell'Europa, Inzaghi invece frena la corsa dopo sei vittorie di fila e scivola a -3 dal Napoli capolista, con ancora una partita da recuperare.

Simone Inzaghi e l'Inter molto nervosi per l'arbitraggio di Luca Pairetto. In particolare, nel finale di partita, la squadra si è lamentata per un fallo fischiato a Frattesi che stava lanciandosi verso la porta. Al triplice fischio l'allenatore nerazzurro è entrato in campo chiedendo lumi a Pairetto poi però ha bloccato le proteste dei giocatori, anche loro molto nervosi col direttore di gara. "Le proteste nel finale? Non c'è nessun problema, i ragazzi erano un po' agitati, non volevo che qualcuno esagerasse. Gli arbitri possono sbagliare, come è stato stasera e come è stato in Supercoppa, possono sbagliare come noi ma c'è tranquillità" ha detto Inzaghi dopo la partita. Diffidato e ammonito, non sarà in panchina contro l'Empoli.