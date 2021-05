SCUDETTO Inter campione d'Italia 2021

Inter campione d'Italia 2021.

Grazie al successo di ieri a Crotone e il contemporaneo pari dell'Atalanta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, la squadra di Conte conquista lo scudetto con 4 giornate d'anticipo.

Quello vinto oggi è il 19° scudetto per l'Inter, che così interrompe il dominio della Juventus, campione d'Italia per 9 volte di fila.

Al fischio finale di Sassuolo-Atalanta i tifosi si riversano in piazza Duomo: almeno 15 mila le presenze. Cori contro Juventus e Milan, abbracci, salti e canti, bandiere e fumogeni per festeggiare lo scudetto.



"Siamo noi, sì, siamo noi. Campioni d'Italia. Lo possiamo finalmente urlare, dopo che lo abbiamo sognato, dopo che lo abbiamo tenuto nascosto in fondo al nostro cuore, custodendolo come un sogno prezioso che non volevamo si sciupasse. Lo indossiamo, questo Scudetto. Bello, perentorio, meritato. Agognato e sospirato. Siamo noi, siamo Campioni d'Italia. Non ci stanchiamo di gridarlo, di ripetercelo. Siamo noi". Così l'Inter sui social e sul proprio sito esulta per la conquista dello scudetto.

