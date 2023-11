CHAMPIONS LEAGUE Inter, con una vittoria va agli ottavi Alla Red Bull Arena ore 21 la squadra di Inzaghi può centrare la qualificazione con due giornate di anticipo

Se idealmente ci fosse stata una rotta da rispettare, era proprio questa. Presentarsi ad inizio novembre in testa al campionato e con la grande possibilità di archiviare la qualificazione agli ottavi di Champions con due turni di anticipo. L'Inter proverà a trasformare gli idealismi in realtà cercando il blitz, difficile, ma non impossibile con il Salisburgo per potersi concentrare poi solo sul campionato che ai neroazzurri riserva dopo la sosta : Juventus e Napoli e in mezzo a queste due partite, il Benfica.

Inzaghi, in Portogallo il prossimo 29 novembre, con una vittoria questa sera, avrebbe l'opportunità di fare un ampio tourover. Ma è giusto pensare partita per partita. Il Salisburgo solo battendo l'Inter può tornare in corsa per gli ottavi ed è plausibile che la formazione di Struber si giochi tutte le sue chance. Bisseck dovrebbe sostituire Pavard nel ruolo di centrale di destra, con Darmian avanzato come quinto di destra al posto di Dumfries che partirà dalla panchina. Frattesi per Barella, Carlos Augusto per Dimarco e Sanchez farà respirare Lautaro Martinez per far coppia con Thuram. Vincere a Salisburgo vale gli ottavi di finale con due turni di anticipo per i neroazzurri.

