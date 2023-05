Inter e Fiorentina, la "finale 1" vale la Coppa Italia

Anticipazione Coppa Italia

Oggi la Coppa Italia, domani l'Europa. Così diverse e così uguali Inter e Fiorentina, chiamate a un'inattesa doppietta di finali che può rendere indimenticabili le loro stagioni. La differenza sta nel peso specifico della gara di stasera: ordinaria amministrazione per i nerazzurri– che puntano a bissare il bis Coppa Italia-Supercoppa – appuntamento da annali per i viola, che non la vincono dal 2001 e non vanno in finale dal '14. Discorso simile per i due tecnici: tra Lazio e Inter, tra Coppa Italia e Supercoppa, Simone Inzaghi ne ha già messe in bacheca 6, più altre 5 da giocatore; sarebbe il primo trofeo in assoluto invece per Vincenzo Italiano, il cui arrivo ha alzato il livello e le ambizioni della Fiorentina. All'esordio il ritorno in Europa e ora le finali di Coppa Italia e Conference League, che oltre ai titoli mettono in palio l'accesso alla prossima Europa League.

Sul campo, complice un avvio stentato in Serie A, la viola non può più puntare alle coppe europee, in compenso in due settimane esatte ha un doppio bonus da giocarsi. Quarta o Ranieri nella difesa con Dodo, Milenkovic e Biraghi davanti a Terracciano, Castrovilli o Mandragora in mediana con Amrabat, Cabral o Jovic di punta davanti a Ikonè, Bonaventura e Gonzalez: questi i tre dubbi di formazione sul fronte Fiorentina, in cerca della sua 7ª Coppa Italia. Sarebbe la n°9 invece per l'Inter, che in attesa di giocarsi il sogno Champions League contro il Manchester City non vuole lasciare nulla sul piatto. Per Inzaghi le coppe – a questo punto non più solo nazionali – sono l'assicurazione sul futuro, il tappeto sotto cui nascondere le magre in campionato: dunque vietato sbagliare, in particolare nella finale in cui il pronostico è a favore. Handanovic ha scontato la squalifica e ritrova il suo posto da “portiere di Coppa Italia”, per il resto, escluso l'infortunato Mkhitaryan, ci sono tutti i titolari: Bastoni, Acerbi e Darmian dietro, Dumfries e Dimarco in fascia, mediana Barella-Brozovic-Calhanoglu e in attacco, con Lautaro, più Dzeko che Lukaku.