Inter e Juve pronte per il primo mondiale per club I neroazzurri debutteranno mercoledi contro i messicani del Monterrey . I bianconeri giovedi con la squadra degli emirati arabi dell'Al-Aim

L'Inter di Chivu e la Juve di Tudor cominciano da qui, da un mondiale per club ignoto, e che per il momento rappresenta un ottima garanzia per le casse di entrambe. Questa nuova competizione voluta dalla Fifa è tutta da scoprire, vedremo se con il tempo farà sognare i tanti innamorati di questo sport. Per il momento, come tutte le nuove realtà, comincia con il punto interrogativo.

L'Inter ci arriva dopo, la drammatica, sportivamente parlando, serata di Champions League. La Juventus, con la consapevolezza che se vuole recitare un ruolo da protagonista deve fare molto meglio rispetto alla recente e deludente stagione.

Sarà l'Inter a debuttare per prima mercoledì 18 ore 3 del mattino con i messicani del Monterrey. Nel Gruppo E dei neroazzurri anche i giapponesi dell'Urawa e gli argentini del River Plate. Passano le prime due di ogni girone.

Per la Juventus Girone G debutto esordio giovedì 19 con la formazione degli emirati arabi dell'Al-Aim, nel gruppo anche il Manchester City di Pep Guardiola e i marocchini del Wydad.

Cristian Chivu: "Siamo qui per giocarci le nostre chance, è una competizione nuova e la novità la rende speciale. Sappiamo che è una competizione importante per la FIFA e vogliamo onorarla nel modo migliore. Siamo motivati e convinti di fare bene"

Yan Sommer: "È un nuovo torneo per tutti noi, e siamo felici di essere qui per ripartire. Abbiamo avuto una settimana di stop, abbiamo ricaricato le batterie e adesso stiamo molto meglio. Faremo del nostro meglio come abbiamo sempre fatto. Vogliamo onorare questa competizione"

Igor Tudor: "Fin da piccoli sognavamo questo tipo di tornei. Siamo qui e dobbiamo essere felici. Faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per onorare l'impegno"

