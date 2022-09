CHAMPIONS LEAGUE Inter e Napoli in casa con le big Bayern e Liverpool Entrambe alle 21

Questa sera toccherà ad Inter e Napoli in Champions League. I Neroazzurri devono dimenticare il Derby e dimostrare di essere una squadra capace di giocarsela anche con le grandi. Simone Inzaghi contro il Bayern Monaco a San Siro ore 21, schiererà Dzeko dal primo minuto. Il tecnico neroazzurro ha ancora due grossi dubbi: ballottaggio Barella – Mkhitaryan a centrocampo e Handanovic – Onana in porta. In casa anche il Napoli, la squadra di Spalletti ospita al Maradona Stadium il Liverpool di Klopp. Inglesi favoriti ma è una partita aperta a qualsiasi risultato con un Napoli che in generale attraversa un momento migliore rispetto agli illustri avversari. Anche in questo caso formazione ancora da sciogliere con Politano e Lozano che lottano per una maglia, il Liverpool ha 5 indisponibili: Henderson, Carvalho, Konatè, Ramsay e Jones.

