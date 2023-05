CHAMPIONS LEAGUE Inter favorita, il Milan sogna: è il derby dei derby E' la notte del derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League. I nerazzurri dovranno difendere il 2-0 dell'andata firmato Dzeko-Mkhitaryan, i rossoneri ritrovano Leao dal 1' e sognano una clamorosa rimonta. Si gioca questa sera alle 21.

Milano letteralmente paralizzata per il secondo atto dell'Euroderby. Questa sera, a San Siro ore 21, ci si gioca tutto: è la notte di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League. C'è grande attesa, da una parte e dall'altra: se i nerazzurri hanno un già un piede nella finale di Istanbul del 10 giugno – dopo il 2-0 dell'andata - per i rossoneri è l'ultima spiaggia, l'occasione di regalarsi una serata storica e da tramandare ai posteri. I campioni d'Italia credono in una rimonta che avrebbe del clamoroso, sotto tutti i punti di vista: per l'handicap del risultato, per i problemi di formazione, per il momento di forma diametralmente opposto. L'Inter di Simone Inzaghi è cresciuta in maniera vertiginosa negli ultimi tempi, ha acquisito fiducia e consapevolezza. Solo i nerazzurri - “pazzi”, di natura – possono lasciarsi sfuggire questa grande opportunità: ritrovare una finale di Champions dopo 13 anni e vendicare l'Euroderby del 2003, perso ma con due pareggi. Inzaghi chiede concentrazione ai suoi e conferma la formazione dell'andata: l'ex Calhanoglu in regia, Dzeko favorito su Lukaku in avanti.

Dall'altra sponda del Naviglio, Stefano Pioli ritrova Leao – recuperato e pronto a partire titolare – ma perde Bennacer con Diaz nuovamente al centro del 4-2-3-1 alle spalle di Giroud. La novità potrebbe essere Thiaw al centro della difesa, al posto di Kjaer. Milan che dovrà far valere il suo DNA europeo e – questa sera, più che mai – gettare il cuore oltre l'ostacolo. San Siro ovviamente è sold out: previsto il record d'incasso con oltre 12 milioni di euro.

Nel servizio le interviste a Simone Inzaghi (allenatore Inter) e Stefano Pioli (allenatore Milan)

