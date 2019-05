Inter in Champions. Spalletti: "obiettivo raggiunto"

In serie A, ultima giornata al cardiopalmo con Inter e Atalanta che conquistano un posto in Champions League, Milan che nonostante la vittoria in casa della Spal si deve accontentare dell'Europa League.

Per Luciano Spalletti, obiettivo raggiunto.

Nel video l'intervista a Luciano Spalletti, allenatore Inter.