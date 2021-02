COPPA ITALIA Inter-Juventus in formato Coppa: a San Siro si gioca l'andata Alle 20.45 il calcio d'inizio della semifinale, il prossimo 9 febbraio il ritorno a Torino. Conte dovrà fare a meno degli squalificati Lukaku e Hakimi, Pirlo vorrà riscattare il ko in campionato puntando sulla coppia Kulusevski-CR7.

Diciassette giorni dopo è ancora Inter-Juventus. Competizione diversa – non più Serie A, ma Coppa Italia – ma stessa storica rivalità. Un'occasione di rivalsa per Andrea Pirlo dopo il 2-0 senza appelli del 17 gennaio, una chance per Antonio Conte di mettere una seria ipoteca sul passaggio alla finalissima della coppa nazionale. Quella di questa sera, a San Siro, sarà il primo atto di una sfida che emetterà il verdetto finale solo il 9 febbraio con il ritorno all'Allianz Stadium. Nel frattempo ci sono i primi 90 minuti da giocare: l'Inter lo dovrà fare senza Lukaku e Hakimi, diffidati e ammoniti nel derby contro il Milan ai quarti. Al loro posto ci saranno Sanchez e Darmian mentre è al gran completo la Juventus, fatta eccezione per Dybala ancora fermo ai box. Rispetto all'ultima gara vinta contro la Sampdoria, Pirlo dovrebbe cambiarne solo 2 con Buffon a sostituire Szczesny e Kulusevski partner d'attacco per Cristiano Ronaldo.

Inter-Juventus versione Coppa Italia è un romanzo a parte, fatto di 31 partite con 14 vittorie bianconere, 10 nerazzurre e 7 pareggi. L'ultimo incrocio datato 2015-2016: l'allora Juve di Allegri vincente 3-0 (doppietta di Morata e gol di Dybala) all'andata a Torino ma l'Inter capace di compiere la “remuntada” al Meazza. Ancora 3-0, questa volta per gli uomini di Mancini con due reti di Brozovic oltre a quella di Perisic. Ai rigori la spuntò la Vecchia Signora, con un brivido. Ma, si sa, il “derby d'Italia” è una partita a sé, tra due squadre che si daranno sempre e comunque battaglia, qualsiasi competizione si giochi.



