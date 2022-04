COPPA ITALIA Inter-Milan di stasera vale la finale

Il quarto Inter-Milan dell'anno vale per un posto in finale di Coppa Italia. E' la semifinale di ritorno, che dopo lo 0-0 dell'andata si trasforma in partita secca. All'Inter serve una vittoria, al Milan basterebbe anche un pareggio con un risultato diverso dallo 0-0 perché a differenza delle coppe europee, i gol in trasferta valgono ancora doppio. In caso di parità alla fine dei 90 minuti, si giocheranno due tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Chi vince affronterà una tra Juventus e Fiorentina nella finale del prossimo 11 maggio all'Olimpico di Roma.

Comunque vada sarà la partita del record perché da poche settimane è possibile riempire gli stadi. A San Siro saranno 75.000. Non erano così tanti da prima della pandemia. Niente turnover per Inzaghi: In campo tutti i migliori. In attacco Dzeko e Lautaro Martinez. Perisic a sinistra. In difesa ha recuperato Bastoni. Sponda rossonera Kalulu e Gabbia in difesa, anche se Calabria potrebbe giocare. A metà campo tutti insieme Bennacer, Tonali e Kessié. In avanti Giroud con Leao e Messia. Sta Fuori Ibra. Da giorni si parla di un possibile cambio di proprietà del Milan. Il fondo Elliott, che da quattro stagioni gestisce il club, ha ricevuto un'offerta da un fondo del Bahrain guidato uomo d'affari nato in Oman. Se ne riparla da domani, oggi il campo è sovrano.

