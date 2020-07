Inter pari con la Roma, stasera Juve-Lazio

Nella 34ma giornata della Serie A finisce 2-2 tra Roma e Inter all'Olimpico. Conte parla di "calendario folle, fatto per metterci in difficoltà". Nerazzurri a -5 della Juve, che stasera ospita la Lazio. Spal perde 2-1 a Brescia ed è in B. Finiscono 2-1 anche Napoli-Udinese e Genoa-Lecce; Fiorentina-Torino 2-0 e Parma-Sampdoria 2-3: viola e blucerchiati salvi.