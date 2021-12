Inter per il primo posto, Milan per gli ottavi

Simone Inzaghi

Solo 13 le squadre che sono state capaci di violare il Santiago Bernabeu nell'era della moderna Champions League: l'Inter punta ad essere la 14^ per prendersi il primo posto nel girone a discapito del Real Madrid. Gli uomini di Simone Inzaghi sono in un periodo di forma smagliante e non perdono da quasi 2 mesi: dopo il ko con la Lazio, 9 vittorie e 2 pareggi. Per questo i nerazzurri possono sognare e presentarsi in uno dei tempi del calcio consapevoli della propria forza. Dall'altra parte però c'è il Real del “nemico” Carlo Ancelotti, in fuga nel campionato spagnolo e abituato a questo tipo di partite dall'alto delle 13 Champions conquistate. Blancos che dovranno rinunciare a Benzema – con Jovic al suo posto – ma per il resto al gran completo quasi come l'Inter che recupera anche De Vrij, pronto almeno per la panchina. Peso dell'attacco affidato al tandem delle meraviglie Dzeko-Lautaro Martinez per una notte “galattica”.









L'incornata di Messias al Wanda Metropolitano permette, invece, al Milan di continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi. I rossoneri potranno raggiungerli solo battendo il Liverpool – già primo nel girone – questa sera a San Siro e con un pareggio nell'altra sfida tra Porto e Atletico Madrid oppure con una vittoria dei “Colchoneros” con uno scarto non superiore a quello del Milan. Klopp farà turnover “controllato” con Origi davanti assieme a Salah e Manè mentre Stefano Pioli si affida a Zlatan Ibrahimovic come perno del 4-2-3-1. Alle sue spalle Krunic, Brahim Diaz e Messias per una batteria di trequartisti “mobili”.

Nel servizio l'intervista a Simone Inzaghi, allenatore Inter