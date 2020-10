CHAMPIONS Inter salvata da Lukaku, è 2-2 contro il Borussia Moenchengladbach

Romelu Lukaku salva l'Inter che non va oltre il 2-2 contro il Borussia Moenchengladbach, a San Siro, nella prima partita del girone di Champions. Dalla testa di Lautaro Martinez, entrato in campo ad inizio secondo tempo per Sanchez, è nata l'azione conclusa dallo stesso Lukaku con un tap-in vincente dopo un batti e ribatti in area per l'1-0.

Poi l'intervento (non necessario) di Vidal, in giornata no, che stende in area Thuram: rigore concesso al Var e poi trasformato da Bensebaini. Anche sul 2-1 dei tedeschi c'è lo zampino di Vidal che si è addormenta su un lancio di Kramer lasciando strada libera a Hoffmann di trovare il raddoppio. Prima della doppietta di Lukaku, clamoroso palo di Lautaro Martinez con un un destro al volo. La rete del pareggio nerazzurro arriva allo scadere su azione d'angolo: il belga si fa trovare pronto sotto rete dopo una 'spizzata' di Bastoni. Un pareggio, dunque, che rischia di complicare la corsa di Conte in Champions League. Servirà fare punti in casa della sorpresa Shakhtar, capace di battere il Real Madrid pur falcidiato dalle assenze per i casi di coronavirus in squadra.



