L'Inter schiacciasassi non fa prigionieri, demolisce la Salernitana con tre gol già nei primi 45' prima del poker firmato da Arnautovic nel finale e vola a +10 in classifica sulla Juventus, di fatto a parità di gare, certificando la fuga in doppia cifra. Le reti nel primo tempo di Thuram, Lautaro e Dumfries.