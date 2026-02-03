SERIE A Inter: trasferte vietate fino al 23 marzo Mano pesante nei confronti dei tifosi neroazzurri dopo i fatti di Cremona

Inter: trasferte vietate fino al 23 marzo.

A seguito dei disordini verificatisi nel corso dell'incontro Cremonese - Inter del 1 febbraio 2026 il ministero delll'interno Piatedosi ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter fino al 23 marzo 2026. Il divieto riguarda le trasferte con Sassuolo - Lecce e Fiorentina, escluso il derby di Milano in considerazione del fatto che non ci saranno movimenti di tifoserie .

