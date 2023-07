CALCIOMERCATO Inter: via Onana, dentro Cuadrado. Milan con Reijnders, la Juve aspetta i colpi di Giuntoli E' stata una settimana con diverse operazioni di calciomercato: la squadra più attiva è l'Inter che saluta Onana e abbraccia Cuadrado, non senza polemiche.

E' stato bello, forse è durato troppo poco. Dopo appena una stagione termina l'avventura all'Inter di Andrè Onana che lascia i nerazzurri per volare in Inghilterra, accasandosi al Manchester United. Il camerunense ritrova Ten Hag, già suo allenatore ai tempi dell'Ajax. Un addio doloroso ma redditizio per le casse dell'Inter: 52.5 milioni di euro più 5 di bonus. Ora può partire l'assalto a Sommer e al giovane Trubin. Per uno che parte, c'è n'è uno che arriva. Anche se tra mille polemiche: dopo 8 anni passati con gli odiati rivali della Juventus – con tensioni dentro e fuori dal campo - Juan Cuadrado sarà un nuovo giocatore nerazzurro. Un anno di contratto per l'esterno colombiano che ha già raggiunto i compagni ad Appiano Gentile. La Curva Nord però lo ha messo in guardia con questo striscione.

Sull'altra sponda del Naviglio continua a muoversi anche il Milan che ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista olandese Tijjani Reijnders. 23 milioni di euro all'AZ Alkmaar per il 24enne, pronto a debuttare nella tournèe statunitense dei rossoneri. E mentre il Napoli campione d'Italia spera di blindare il pupillo Osimhen con il rinnovo di contratto, in casa Juventus si saluta l'arrivo del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, uno degli artefici dello Scudetto partenopeo.

Nel servizio le parole di Cristiano Giuntoli, DS Juventus

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: