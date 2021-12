CHAMPIONS LEAGUE Inzaghi assolve l'Inter: "Avremmo meritato il gol"

L'Inter gioca bene per 60 minuti, poi resta in dieci e vince il Real Madrid. Nerazzurri secondi nel girone. Inzaghi rammaricato per non aver trovato il gol, Ancelotti invece frena su propositi di vittoria di Champions.

