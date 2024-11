Sentiamo Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini

Un altra serata da ricordare per le squadre italiane in Champions League. Inter e Atalanta hanno battuto rispettivamente Arsenal e Stoccarda e sono le uniche due squadre che dopo le prime 4 giornata, non hanno subito gol nella massima competizione europea. Sentiamo che cosa hanno detto nel dopo partita, Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini.