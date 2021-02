CHAMPIONS LEAGUE Inzaghi: “ Bayern più forte proprio per questo non dovevamo regalare i goal” Lazio - Bayern Monaco 1-4

Inzaghi: “ Bayern più forte proprio per questo non dovevamo regalare i goal” Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi analizza l'andata degli ottavi di Champions League con il Bayern Monaco che si è imposto all'olimpico per 1-4. Qualificazione resa una formalità per i tedeschi.

