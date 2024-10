CHAMPIONS LEAGUE Inzaghi: "Bene il risultato, dispiaciuto per Carlos Augusto" Gasperini: "Ci è mancato solo il gol"

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi commenta la vittoria per 0-1 in casa dello Young Boys e si dice preoccupato per l'infortunio occorso a Carlos Augusto. Pareggio per 0-0 tra Atalanta e Celtic, a Gian Piero Gasperini manca il gol.

